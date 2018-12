Konkurs „Teraz Polska” – wyzwanie dla najlepszych!

O

dliczamy dni do końca roku, ale powinniśmy też pamiętać, że nieubłaganie upływa czas, który pozostał na zgłoszenie się do XXIX edycji Konkursu „Teraz Polska”. Do 25 stycznia 2019 r. firmy, instytucje i gminy mogą nadsyłać wypełnione ankiety weryfikacyjne. Warto znaleźć się w gronie najlepszych!Godło „Teraz Polska”, którym honorowane są najlepsze, najbardziej prestiżowe polskie produkty i usługi, samo w sobie jest prestiżową marką. Nie przemawia przeze mnie czcze samochwalstwo – dowodem są wyniki badań opinii publicznej. Polacy kojarzą – i to kojarzą pozytywnie – biało-czerwone logo, wiedzą również, że produkty i usługi opatrzone nim bez wątpienia godne są zaufania. Konkurs „Teraz Polska” należy do najstarszych tego typu inicjatyw w naszym kraju. Co ważne, również do najbardziej przejrzystych. Nasi laureaci nie zjawiają się jak królik z kapelusza. W pierwszym etapie zgłoszenia oceniane są przez wysokiej klasy ekspertów: przedstawicieli uczelni, placówek naukowych, wybitnych specjalistów w swoich dziedzinach. Następnie ocenia je Kapituła Konkursu, której członkowie każdej wiosny decydują, komu zostanie przyznane Godło „Teraz Polska”. Laureaci odbierają wyróżnienia podczas uroczystej gali w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie.Przedsiębiorcy mają szeroki wybór, jeżeli chodzi o rankingi i konkursy. Dlaczego więc mają zdecydować się na start w Konkursie „Teraz Polska”? Choćby dlatego, że znajdą się w prestiżowym gronie, w którym nie brakuje najbardziej rozpoznawalnych (również za granicą!) ojczystych marek i firm będących symbolem sukcesu. Również dlatego, że dla Polaków produkty i usługi oznaczone naszym godłem są – jak wyżej się rzekło – godne zaufania. Przypomnę także, że Fundacja „Teraz Polska” prowadzi aktywność daleko szerszą niż organizacja Konkursu. Przyznaje również nagrody Promotor Polski i Promotor Polskiej Gospodarki osobom, firmom i start-upom promującym nasz kraj, organizuje debaty i konferencje, wydaje publikacje a także współtworzy konkurs Pracodawca Godny Zaufania. Na wszystkich polach chętnie współpracujemy z naszymi laureatami. Jeżeli więc ktoś chce się angażować społecznie, chce się dzielić swoimi możliwościami i doświadczeniem – serdecznie zapraszamy!Konkurs i jego finałowa gala są co roku szeroko nagłaśniane. Bo i patronów medialnych mamy z najwyższej półki. Są wśród nich Polskie Radio, Telewizja Polska, agencje Newseria i ISBnews. Za sprawą mediów naszych laureatów poznają miliony Polaków – trudno o lepszą reklamę.Są oczywiście i inne powody, dla których warto wystartować w Konkursie „Teraz Polska”. O wszystkich chętnie opowiedzą przedstawiciele Fundacji. Można (a nawet trzeba!) dzwonić i pisać. Szczegóły na naszej stronie internetowej. Grono najlepszych polskich marek – laureatów Godła „Teraz Polska” – pozostaje otwarte. Dlaczego nie miałaby się znaleźć wśród nich Państwa marka? Zachęcam: spróbujcie sił w naszym konkursie!