Nowy rok – rok wielu pytań

rzed nami niezwykle ciekawy rok, co nie znaczy, że będzie to rok łatwy. W różnych sferach, nie tylko w polityce. Największym wyzwaniem dla nas, Polaków, jest to, byśmy zachowali wielki optymizm i nie witali kolejnego, 2020 roku bardziej podzieleni. I, niezależnie od tego, co się zdarzy, zachowali wiarę we wspólną Europę jako projekt najlepszy z dostępnych.Jesienne wybory parlamentarne emocjonują bardziej polityków niż zwykłych Polaków. I nie one będą dla nich kluczem do całego roku, chociaż niestety kampania zdominuje wszystkie obszary życia publicznego. A Polacy deklarują niezwykły optymizm. Z badań CBOS wynika, że 2018 rok ocenialiśmy najlepiej z minionych trzydziestu lat: aż dla 70 procent badanych był on dobry, tylko dla 10 procent zły, zaś dla 20 – ani dobry, ani zły. Wskaźnik optymizmu rośnie od 2014 roku nieprzerwanie i oby nieprędko się zatrzymał!Spójrzmy jednak na nasze polskie podwórko z perspektywy Europy. Wiosną wybory do Parlamentu Europejskiego. U nas będą traktowane przede wszystkim jako próba generalna przed jesiennym głosowaniem, ale mogą być przełomowe dla przeżywającego kryzys projektu pod nazwą Unia Europejska. Może ich wynik – jaki by nie był – skłoni do refleksji nad słabościami i silnymi stronami zjednoczonej Europy. Sytuacja w Unii powoli przypomina tę w Polsce – dwa obozy mocno okopane na swoich pozycjach, z oburzeniem przyjmujące każdą krytykę. Tu wola zmniejszania kompetencji państw narodowych za wszelką cenę i wbrew głosowi opinii publicznej, tam – chęć powolnego odwrócenia procesu integracji, wrócenia do czasów, kiedy zjednoczona Europa była tylko hasłem. Czy naprawdę nie ma środka między tymi wizjami? Kogo jak kogo, ale nas, Polaków, powinno to bardzo interesować, chociażby ze względu na geopolityczne położenie.Ciekawi mnie bardzo, czy zasygnalizowane przez wicepremiera Gowina szanse na obniżkę podatków staną się faktem. Byleby nie było tylko jak z szeroko reklamowaną obniżką CIT dla najmniejszych przedsiębiorców, z której korzystać może mało kto – bo iluż drobnych przedsiębiorców wybiera CIT zamiast liniowego PIT, iluż formę działania spółki prawa handlowego zamiast działalności gospodarczej? Może zacznijmy od zahamowania ukrytych podwyżek pod płaszczykiem porządkowania VAT czy rozmaitych korekt. Marzyłby mi się śmiały krok w postaci decyzji o liniowym PIT dla wszystkich, wątpię jednak, czy mocno socjalna Zjednoczona Prawica na taką rewolucję się poważy.Marzy mi się również, bym wiedział, jaką rząd ma wizję polityki energetycznej. I to wizję przełożoną na akty prawne, a nie funkcjonującą w formie dywagacji decydentów. Dosypywanie do drożejącej energii z budżetu (ergo z naszych kieszeni) to prowizorka. Prawda, że w Polsce prowizorki są najtrwalsze, ale czy nasza gospodarka to przetrzyma? W hałasie czynionym przez rozmaite lobby – wiatrakowe, fotowoltaiczne i inne – nie słychać albo z rzadka słychać głos rozsądku. Bo jeśli mamy odchodzić od technologii węglowych, to w sposób przemyślany i zaplanowany, a nie dlatego, że ktoś szybko chce zarobić.Jestem ciekawy, jak z wyborczych emocji, z kontrowersji towarzyszących kwestiom podatkowym i kwestii cen energii wyjdzie polskie społeczeństwo. To, że podział na dwa obozy nie jest polską specyfiką, a stał się codziennością w wielu krajach, wcale nie jest żadną pociechą. My, chociażby z racji historii i położenia, na eskalację napięcia nie możemy sobie pozwolić. Swoisty paradoks: z jednej strony rośnie wskaźnik zadowolenia z życia, coraz lepiej oceniamy własną sytuację materialną, a z drugiej potrafimy zrywać wieloletnie przyjaźnie i kłócić się w rodzinnym gronie z powodu polityki. Zwykle polityczne emocje są tym silniejsze, im trudniejsza jest codzienność. Powinniśmy bardziej doceniać to, co mamy, być bardziej życzliwi i wyrozumiali, także dla ludzkich błędów. I nie zapominajmy, że politycy są naszymi sługami i to my, z naszych podatków, im płacimy. Niech więc oni emocjonują się tym, co o nich myślimy, a nie my nimi.Drodzy Państwo – oby rok 2019 był dla Państwa rokiem spełnienia marzeń, spokoju, dostatku i ciepła. Rokiem nieustającego optymizmu!