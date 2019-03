Pomoc potrzebującym nie zna granic

S

połeczne zaangażowanie biznesu to nie tylko przekazywanie środków na ważne społecznie cele, to przede wszystkim, co zawsze staram się podkreślać, partnerstwo przy ciekawych projektach. Zwłaszcza tych, które stawiają sobie ambitny cel pobudzenia naszej wrażliwości. Dlatego cykl filmów dokumentalnych, realizowanych przez Dominikę Kulczyk, Kulczyk Foundation i CNN zasługuje na zainteresowanie i uznanie.

1 marca na antenie CNN International odbyła się premiera filmu „Troubled Waters” (Wzburzone wody). To trudny, smutny dokument. Dokument, który wyrywa nas, Europejczyków, z błogiego poczucia, że staramy się skutecznie rozwiązać wszystkie problemy. Pokazuje on tragedię dzieci z Ghany, sprzedawanych do niewoli.Tak – w świecie, który stał się „globalną wioską”, w XXI wieku, problem niewolnictwa wciąż pozostaje nierozwiązany. Europejskie imperia dały afrykańskim państwom niepodległość, ale pozostawiły je same z ich patologiami.Niewolnictwo to przykład problemu, którego nie rozwiążą tylko pieniądze. Owszem, istnieją fundacje, które pomagają finansowo ofiarom tego wstrząsającego procederu, lecz walka z samym niewolnictwem w krajach trzeciego świata pozostaje rażąco nieskuteczna. Tym ważniejsze jest mocne apelowanie do sumień ludzi z tego zasobnego, pierwszego świata, aby pochylili się nad problemem. Aby nie uznawali, że najhojniejszy nawet datek na dobroczynny cel załatwi wszystko.Współpraca Kulczyk Foundation i prestiżowej stacji telewizyjnej ma jeszcze jeden wymiar. To pokazanie na świecie, że polski biznes angażuje się w działania na rzecz rozwiązywania globalnych problemów. Jak zdradziła Dominika Kulczyk, to CNN zaprosiło jej fundację do przyłączenia się do projektu CNN Freedom Project, w ramach którego powstał film. Kulczyk Foundation ma bowiem wymiar globalny – działa w ponad sześćdziesięciu krajach i wspiera około dwustu organizacji pozarządowych. I to dzięki tej aktywności, wiedzy na temat problemów można było zrealizować wstrząsający reportaż.Pamiętajmy, że pomoc potrzebującym nie jest ograniczona granicami – ani Polski, ani Europy.